Приложение для самозанятых скачали тысячи пользователей

Федеральная налоговая служба России считает успешным эксперимент по запуску нового налогового режима для самозанятых.

Специальное приложение для смартфонов с начала 2019 года уже скачали тысячи пользователей. Как сообщил официальный представитель ФНС России Борис Беляков, "эксперимент начался хорошо, вы видим высокую активность среди пользователей, а значит этот налоговый режим востребован", сообщает РИА "Новости".

В качестве эксперимента новая система начала действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также в Татарстане. А продлится такой эксперимент фактически 10 лет – до 31 декабря 2028 года. Что будет после пилотного режима и будет ли налог распространяться на другие регионы в течение этих 10 лет – пока неизвестно.

Тем не менее, уже очевидно, что власти намеренно путают причину со следствием – мало того, что 25 млн высокотехнологичных рабочих мест, которые обещал президент в 2012 году и на которые бы могли выйти эти самые самозанятые, так и не появилось, теперь еще с них будут собирать налог за то, что они как-то пытаются зарабатывать на хлеб.