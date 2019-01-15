В Шахтах сохраняется угроза обрушения дома после ЧП

Угроза обрушения дома в городе Шахты, где произошел взрыв бытового газа, до сих пор сохраняется.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, некоторые конструкции здания деформировались. "На 20 см - это много", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что на месте работают альпинисты МЧС. Работы ведутся и ночью, сообщает ТАСС.

Напомним, 14 января в результате взрыва газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова. Взрыв затронул четыре квартиры, погиб один человек. Судьба еще четверых пока неизвестна.

По оценке специалистов, на ликвидацию последствий взрыва в Шахтах потребуется не менее суток.