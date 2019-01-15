15 Января 2019
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Политика В России

Медведев: Новогодние каникулы вредны для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался о продолжительных новогодних каникулах.

По его словам, это вредит экономике. "14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает", — сказал глава кабмина. С ним не согласен глава федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. "Когда страна хорошо отмечает, она выполняет план по реализации продукции, плюс люди отдыхают", — сказал он, назвав каникулы "правильными", сообщает РИА "Новости".

Напомним, большинство российских граждан для путешествия на новогодние праздники выбирали Россию, на внутреннем рынке лидерами направлений стали Крым и Краснодарский край, а также Москва и Подмосковье.

В целом в этом году с точки зрения туризма россиян "прошло все достаточно спокойно", считает руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Однако, по ее словам, есть мелкие нюансы, которые омрачили жизнь путешественников. "Это, в первую очередь, погодные условия, но не только. В ряде региональных аэропортов решали вопросы по вылетам и задержкам.

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Медведев: Новогодние каникулы вредны для экономики

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Теги: каникулы, Новый год, Дмитрий Медведев



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Ранее 11.01.2019 16:45 Мск Большинство россиян предпочли в новогодние праздники отдых внутри страны

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