Путин и Абэ обсудят 22 января вопросы заключения мирного договора

22 января в Москве пройдут переговоры российского президента Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Стороны обсудят заключение мирного договора между Россией и Японией. Встреча запланирована на вечер 22 января, сообщает ТАСС.

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и министрам иностранных дел обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года.

Тем временем, 14 января в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, посвящённые проблеме заключения мирного договора. Японский гость прибыл в российскую столицу также с целью подготовки визита премьер-министра Синдзо Абэ. Переговоры министров продлились два с половиной часа, при этом японская сторона отказалась от совместной пресс-конференции, а Сергей Лавров назвал "возмутительными" высказывания одного из помощников премьер-министра Японии о том, что заключение мирного договора между Москвой и Токио будет в интересах Вашингтона.

Также глава МИД РФ отметил, что необходимым условием для заключения мирного договора должно являться признание Японией российского суверенитета над всеми островами Курильской гряды.

В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.