Экс-заместителю губернатора Курганской области дали реальный срок

Курганский городской суд 15 января вынес приговор бывшему заместителю губернатора Курганской области Сергею Чебыкину, передает корреспондент Накануне.RU.

Экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий, суд назначил ему наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима.

Как ранее сообщало Накануне.RU, прокурор просил для Чебыкина 4 года лишения свободы условно.

Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда.

Адвокат Чебыкина не смогла ответить корреспонденту Накануне.RU, будет ли она и ее подзащитный обжаловать приговор.

Сам бывший чиновник, выступая в суде, отметил, что готов полностью возместить причиненный ущерб, общая сумма которого составляет более 16 млн рублей. Летом прошлого года он написал заявление об увольнении с должности замгубернатора Зауралья и с тех пор был безработным. Однако гендиректор известной в Кургане фирмы ООО "Курьер" Михаил Белоусов взял Чебыкина к себе на работу на должность заместителя гендиректора по экономической деятельности.

Напомним, 26 июля прошлого года суд поместил Чебыкина под домашний арест. До этого, утром 24 июля в правительстве Зауралья появились сотрудники регионального управления ФСБ России, они провели обыски, после чего задержали Сергея Чебыкина.

Суть обвинения состояла в том, что Сергей Чебыкин, находясь в должности замгубернатора Зауралья, подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн рублей по кредиту в 28 млн рублей.

Чебыкин знал, что заявку "Уральского топливного союза" ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, но решил помочь ООО. Как и следовало ожидать, свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн рублей. Тут то и вскрылось, что "гарантом" в данном деле ранее выступил Сергей Чебыкин.