14 Января 2019
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"Война томосов". Порошенко требует от РПЦ показать свой томос

Украинский президент Петр Порошенко, ставший главным религиозным спикером страны, во время своего предвыборного томос-турне заявил, что у украинских раскольников уже есть свой томос, а РПЦ пусть теперь покажет свой.
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"А где их томос? Сталиным подписан?" - сказал олигарх.

Источник RT в РПЦ заявил, что Церковь не собирается вступать с ним в диалог, когда он вмешивается в церковные дела.

А вот замглавы отдела внешних церковных связей канонической УПЦ протоиерей Николай Данилевич ответил на слова Порошенко.

"Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то, может, он для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос? Раз он дал томос Украине, есть ли он у него?" - написал в Facebook священник.

Что касается существа претензии, то он пояснил, что РПЦ получила автокефальный и патриарший статус в 1589 году от Константинопольского патриарха Иеремии II, а в 1593 году это решение было утверждено Всеправославным собором в Константинополе.

"В котором приняли участие Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархи. Кстати, ни у кого из них также нет томоса. И ничего, живут как-то", – подчеркнул прот. Николай.

Он напомнил, что ни одна из древних церквей не имеет томоса, поскольку в церковной практике они появляются в XIX веке. У Константинопольского патриархата тоже нет томоса. Его статус базируется на 28-м правиле Четвертого Вселенского собора (451 г.), в котором, кстати, не говорится об автокефалии, а только о праве поставлять епископов понтийских, асийских и фракийских.

Отметим, что никакого томоса не было ни у Христа, ни у апостолов, а создание Церкви вообще не носило никакого формально-юридического характера.

Заявления же Порошенко показывают его невежество в церковных вопросах. Также он противоречит сам себе, так как заявил, что "никто не вправе определять, какие церкви канонические, а какие - нет", и тут же заверил, что "сейчас наша церковь является канонической". Ранее он заверял, что в Соборе Святой Софии был Святой Дух, когда там объединялись раскольники.

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила в Facebook, что Порошенко "абсолютно безбожно эксплуатирует томос, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации".

Как сообщало Накануне.RU, олигарх пустился в предвыборное томос-турне с молебнами и собственными проповедями.

Петр Порошенко, проповедь, храм, раскол, Украина(2019)|Фото: пресс-служба президента Украины

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"Война томосов". Порошенко требует от РПЦ показать свой томос

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, томос, РПЦ



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