"В ГП и Минкомсвязи против". Введение ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление властей поставили в режим ожидания

В Госдуме состоялось экспертное обсуждение законопроектов о введении ответственности за распространение в интернете и СМИ фейковых новостей и публикаций, содержащих оскорбление представителей органов власти. К авторам инициатив в ходе дискуссии было много вопросов, в основном "технических" - указывали на необходимость скорректировать формулировки проектов законов, на риски при оценке "достоверности информации" и толковании понятия "неуважение" госорганов. В итоге дальнейшее рассмотрение инициатив отложено до получения официального отзыва правительства РФ. Подробности - в материале Накануне.RU.

Законопроекты принадлежат авторству сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой, а также депутата Госдумы Дмитрия Вяткина. Поправки предусматривают штрафы за распространение в прессе и сети Интернет "заведомо недостоверной общественно значимой информации", которая является угрозой общественной безопасности. Гражданам за подобные нарушения в случае принятия законопроекта выпишут штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам - до 50 тыс. руб., юрлицам - до 1 млн руб. А за публичное выражение неуважения к "власть предержащим" физические лица могут получить 15 суток ареста и штраф.

Дискуссия прошла на площадке профильного комитета Госдумы по информационной политике. Его глава Леонид Левин, не исключая остроту проблемы наличия недостоверной информации, подчеркнул, что нормы представленных инициатив все же "слишком широкие".

"Тема фейк-ньюс остается актуальной не только для России, но и для всех стран. Мы сегодня видим тревогу, которая касается СМИ, но вместе с тем мы пока не видим, какие конкретно шаги государством предпринимаются в отношении тех провокаторов, которые намеренно создают ситуацию и вбрасывают", - сказал депутат. Он добавил, что перспективы прохождения этих инициатив зависят от позиции кабмина, и обсуждение возобновится после ее получения.

Но уже сегодня Генпрокуратура и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддержали данные проекты законов.

У министерства к инициативе о наказаниях за "фейк-ньюс" возникло большое количество замечаний, которые "не позволяют поддержать законопроект в представленной редакции". Как подчеркнула директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина, в формулировках законопроектов "много неконкретных доводов, которые вызовут вопросы". "Непонятно, как доказывать заведомость недостоверности информации, кто будет нести за это ответственность и как это сделать в ограниченный срок, который предусматривается статьей, в которую предлагается внести изменения…", - прокомментировала она.

Также в министерстве считают важным развести регулирование СМИ и распространение в информационно-телекоммуникационных сетях. "В интернете большое количество неопределенных субъектов, не всегда осуществляющих свою информационную активность под своим именем, и это совершенно другая линия работы… Но мне сложно представить себе редактора традиционного СМИ, который выпускал бы заведомо недостоверную информацию под видом достоверных сведений", - выразила мнение Ларина.

Представитель ведомства подчеркнула, что в России есть возможности работать в условиях информационной открытости. "Мы можем себе позволить работать открыто, не бояться, что кто-то что-то лишнее может сказать, но для этого надо быстро отрабатывать ту информацию, которая появляется. Очевидно, что риски есть. Их нужно дополнительно проанализировать. Вопрос в том, как безошибочно определить четкие формулировки, которые могли бы позволить принимать обоснованные решения", - сказала она.

Претензии у министерства есть и к законопроекту об оскорблении власти - в нем, как считают в Минкомсвязи, "недостаточно проанализирована работа действующих механизмов".

Генпрокуратура не отрицает важность разработки самой концепции законопроектов, направленных на создание инструментов пресечения создания такого рода контента. Однако в представленной редакции эти инициативы надзорное ведомство не поддержало. Об этом в ходе расширенного заседания заявила замначальника правового управления Генпрокуратуры РФ Екатерина Артамонова.

"С нашей точки зрения, формулировки в этих законопроектах безусловно носят оценочный характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз и потребует значительных временных затрат", - прокомментировала она. Кроме того, поправки эти могут повлечь необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации, считают в ГП. Там призвали "более взвешенно подойти к доработке этих законопроектов".

В Роскомнадзоре в свою очередь также указали на необходимость "технической" корректировки формулировок, а также инициирования проведения общественного обсуждения по этому вопросу.

Авторы законопроектов внимательно выслушали замечания ответственных ведомств, но все-таки настаивали на том, что "государство должно вмешаться и власть употребить".

"У традиционных СМИ доверие и интерес перехватывают иные способы распространения через интернет той или иной информации. Наши законопроекты и подходы носят без всякого сомнения универсальный характер, не посягая на свободу слова, предоставляя возможность оценочных суждений и оценки компетентным органам", - сказал один из авторов инициатив Дмитрий Вяткин. Он также заявил, что обязанность "фактчекинга" должна лежать не только на СМИ, но и всех, кто распространяет информацию для неопределенного круга лиц.

Клишас же отметил, что законопроектами предусмотрено достаточно мягкое наказание за нарушения, и сам он настаивал на более жесткой ответственности за распространение фейковых новостей, на этапе разработки обсуждалось даже введение уголовной ответственности.

На заседании прозвучало предложение оставить вопрос борьбы с фейковыми новостями технологическим компаниям, как это делается на западе. Идею саморегулирования поддержал и вице-президент Mail.Ru Group Владимир Габриелян. "Граждане не должны нести ответственность за распространение в том числе недостоверной информации, потому что они не являются профессионалами в новостном деле, у них отсутствуют инструменты "фактчекинга", и, наверное, это будет не очень справедливо накладывать на граждан некие обязательства по проверке информации", - сказал он.

С настороженностью к законодательным предложениям относятся и в Союзе журналистов России. "Кто будет определять степень достоверности информации, а уж тем более заведомость недостоверности? С формулировками нужно поработать, по нашему мнению, подобная формулировка даст возможность чиновникам для широкого поля манипуляций в адрес журналистов. Это нас сильно беспокоит. Это может нарушить право на свободу слова и распространение информации", - считает глава СЖР Владимир Соловьев. Выступили с критикой инициатив и представители СПЧ, которые ранее уже назвали эти законопроекты непродуманными.

Словом, поправки парламентариев поставили в режим ожидания до того, как будет озвучена официальная позиция правительства РФ.