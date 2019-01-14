"Для меня не проблема поехать в ЦАР", - Шевченко ответил Пригожину

Журналист, депутат Владимирской областной думы от КПРФ Максим Шевченко ответил на комментарии в свой адрес бизнесмена Евгения Пригожина. В своем Facebook он написал, что готов поехать в Центральную Африканскую республику, чтобы лично заняться расследованием убийства военного журналиста Орхана Джемаля.

"Для меня не проблема поехать в ЦАР. Но не для диалогов с пригожинскими сотрудниками, не для расследования под контролем возможных убийц, и не на деньги Пригожина или Ходорковского. А как? Мы (друзья погибших ребят - и нас много) продумываем эту тему и этот сюжет", - пишет журналист.

"Сразу скажу, его упрёк, что я, мол, испугался поехать с его журналистами и под контролем его сотрудников в ЦАР - смешон", - добавляет он, якобы, "в силу того, что Пригожин и его структуры с самого начала являлись подозреваемыми в деле об убийстве журналистов, это было абсолютно невозможно и бессмысленно".

Шевченко также отверг обвинение в каких-либо связях с бизнесменом Михаилом Ходорковским, финансировавшим поездку журналистов в Африку.

"Г-на Пригожина я хочу уверить, что никогда никаких финансовых дел с Михаилом Ходорковским или его структурами у меня не было. И хозяев у меня нет и не было", - заявил журналист.

Он также рассказал, при каких обстоятельствах искал встречи с Пригожиным сразу после того, как стало известно, что Орхан Джемаль погиб.

"Я именно просил о встрече через непонятные, но внятные "цепочки". Почему не через пресс-службу? Потому что в это время (август) у меня не было ясной версии в голове, я не хотел публичности, хотел приватного разговора для понимания. Главное для меня - не их проклятая борьба за власть и деньги, а наказание убийц моего друга", - пишет Шевченко.

Журналист утверждает, что якобы ответ Пригожина, полученный им через "цепочки" знакомых на просьбу о встрече, требовал от него "продать друга".

"Речь шла об убийстве моего друга - мне предложили поддержать определённую версию вместо нормального разговора. Продать моего друга. Согласиться с его убийством", - говорит он.

Этим же Шевченко объясняет и то, почему в посте о расследовании убийства Джемаля от структур Ходорковского онон сравн ответ Пригожина с ответом "ссученого барыги".

"Понятно, что ко мне, как к журналисту и не бизнесмену, не имеющему давно никаких отношений с властью и не располагающему силовым ресурсом, термин "ссученный барыга" не подходит. Я не знаю, подходит ли он г-ну Пригожину - решать читателю.Я Яего так не называл", - пишет он, объясняя, что имел в виду человека, который активно сотрудничает с властью.

Напомним, что ранее в СМИ появились промежуточные результаты расследования Центра "Досье" Михаила Ходорковского об убийстве в Центральной Африканской республики трех российских журналистов: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. В нем утверждается, что сотрудник местной жандармерии Эммануэль Котофио через некого "военного советника в ЦАР", гражданина России Александра Сотова связан со структурами "группы Вагнера". В свою очередь в российских и зарубежных СМИ принято считать, что эта группа тесно связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Публикуются также данные биллинга телефонов, которые предположительно могли бы принадлежать Котофио и Сотову. Судя по ним, перед приездом журналистов в африканскую республику и во время их пребывания в стране Котофио созванивался с Сотовым и с водителем журналистов Бьенвеню.

"Жандарм координировал свои действия с сотрудниками структур Пригожина и контролировал водителя группы", - пишет "Новая газета", ознакомившаяся с материалами расследования.

Также публикуются и данные о геолокации смартфона жандарма ЦАР Эммануэля Котофио. Судя по ним, в момент убийства журналистов он находился рядом.

Журналист Максим Шевченко прокомментировал опубликованные материалы и рассказал, что искал встречи как с Ходорковским, который финансировал расследование журналистов, так и с Евгением Пригожиным, против которого расследование ими якобы велось.

"Я пытался поговорить с Ходорковским. И поговорил с ним прямо. Разговор показался мне адекватным. Я пытался в августе-сентябре встретиться с Пригожиным. И он ушёл от встречи... и это укрепило во мне ощущение его осведомлённости, по меньшей мере, о трагедии в ЦАР", - написал Шевченко.

Вскоре в издании ФАН появился ответ самого Пригожина, который, к слову, крайне редко появляется в прессе.

"Я господина Шевченко не читал и читать не буду. Но хочу отметить, что выражение "ссученный барыга" больше подходит Шевченко, поскольку на слова журналиста его высказывания не похожи. Никаких встреч мне с ним не назначали, и я не обязан встречаться с каждым, кто будет об этом просить, особенно через какие-то непонятные цепочки», — отметил бизнесмен. Что касается языка, которым старается объясняться Шевченко, то вряд ли он сумеет научиться блатному жаргону у своего хозяина — уголовника [Михаила] Ходорковского, потому что если Ходорковский попытается говорить на этом жаргоне, то будет выглядеть как петух распальцованный", — объяснил Пригожин.

Он также добавил, что если Шевченко хочет найти виновных, то он может сам съездить в ЦАР.

"Странно, что он не поехал в составе группы журналистов-расследователей в августе прошлого года. Видимо, смелый только на словах", - предположил бизнесмен.

Стоит отметить, что Максим Шевченко считал военного журналиста Орхана Джемаля своим близким другом. В 2011 году он активно помогал эвакуации Орхана Джемаля из Ливии, когда тому осколком раздробило колено . В 2014 году во время освещения ситуации в ДНР Орхан Джемаль, Шевченко и известный блогер и журналист Семен Пегов вместе попали под минометный обстрел.