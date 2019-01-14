14 Января 2019
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Депутаты готовы помочь исправить ошибки команды Высокинского

Депутаты думы Екатеринбурга готовы взаимодействовать с будущим руководителем департамента внутренней политики администрации города - политологом, политтехнологом и политическим консультантом Михаилом Корабельниковым. Об этом Накануне.RU заявил политолог Константин Киселёв - член комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, которая по своему направлению призвана курировать, в том числе, вопросы внутренней политики муниципалитета.

"О том, что Корабельников может прийти на эту должность, я знал ещё до нового года, когда меня спрашивали, как я оцениваю его кандидатуру, - поделился информацией депутат. – Я сказал, что оцениваю Михаила Александровича очень высоко, давно его знаю".

Киселёв подчеркнул: он действительно рад такому кадровому решению, которое, не его взгляд, усилит администрацию Екатеринбурга, поскольку Корабельников имеет серьёзный опыт политического технолога, непосредственно работавшего с электоратом. Кроме того, у будущего начальника департамента уже есть стаж муниципальной службы – с 2011 по 2016 годы он был начальником отдела горадминистрации по работе с органами государственной власти и местного самоуправления .

При этом Киселёв затруднился сказать, какие первоочередные вопросы он - как член профильной комиссии – хотел бы обсудить со своим коллегой-политологом.

"Надо понять, чем будет заниматься департамент, а уже затем выстраивать координацию", - сказал депутат, отметив, что позиции городской думы в последнее время постоянно усиливаются, но при этом депутаты успешно ведут диалог с исполнительной властью областной столицы.

"У нас хорошие контакты с профильными департаментами и управлениями администрации Екатеринбурга, нас слышат, а мы, со своей стороны, готовы им помогать – если, конечно, есть обоюдное понимание, – обозначил депутат общее настроение народных избранников. – Но уже понятно, что предстоит серьёзная работа по выстраиванию диалога между муниципальной властью и общественными институтами, непосредственно с горожанами – в этих вопросах, надо признать, мэрия пока допускает серьёзные ошибки в публичном пространстве, зачастую игнорируя общественное мнение".

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Депутаты готовы помочь исправить ошибки команды Высокинского

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Теги: дума Екатеринбурга, администрация Екатеринбурга, департамент внутренней политики, Михаил Корабельников, Константин Киселёв



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