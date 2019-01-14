Лукашенко: "Недоразумение" в Донбассе надо заканчивать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо закончить конфликт на востоке Украины, назвав его "недоразумением". Об этом он сказал на встрече с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.

"Братские республики, народы. Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - цитирует его агентство БелТА.

Белорусский лидер отметил, что "лично болеет" за то, что происходит в этой стране - "это наша родная Украина".

В октябре МИД ДНР выразил уважение Лукашенко за готовность содействовать урегулированию конфликта в Донбассе.

На переговорах с Петром Порошенко Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принять участие в разрешении конфликта при условии, если об этом договорятся Москва и Киев.