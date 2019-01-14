Глава Краснокамского городского округа назначил заместителей

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз назначил своих заместителей, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на самого Быкариза.

Первым заместителем стал экс-замглавы Краснокамского района Антон Максимчук, социальный блок будет курировать бывший замглавы администрации ЗАТО Звездный Ильсия Мансурова, инфраструктурный блок перешел под кураторство к экс-главному инженеру "Краснокамских электросетей" Сергею Шандыреву. Для Мансуровой и Шандырева установлен трехмесячный испытательный срок.

Напомним, что Игорь Быкариз был избран главой Краснокамского городского округа 15 ноября 2018 г. Его кандидатуру поддержали 12 депутатов. До назначения Игоря Быкариза пост мэра занимала Юлия Потапова. В октябре прошлого года она ушла в отставку из-за того, что краевая антикоррупционная комиссия обнаружила неурегулированный конфликт интересов.