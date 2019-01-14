14 Января 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске предложили провести международный форум журналистов в рамках ШОС и БРИКС в 2020 году

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил журналистов ведущих региональных СМИ с Днем российской печати и заверил, что региональные власти продолжат поддерживать качественную журналистику, передает корреспондент Накануне.RU.

Вначале выступления глава области поблагодарил журналистов за достойное и объективное освещение трагических событий в Магнитогорске, отметив, что благодаря СМИ люди получили своевременную и достоверную информацию.

2019 год для Южного Урала юбилейный, поэтому он будет насыщенным и динамичным.

"До конца года будут построены основные объекты к саммитам ШОС и БРИКС. Мы увидим ключевые элементы инфраструктуры саммитов, которые изменят привычное представление о Челябинске как исключительно промышленном центре. Будут продолжены природоохранные проекты в тесной увязке с программами благоустройства городов. Усилится динамика строительства школ, детских садов, спортивных объектов, расширятся культурные горизонты региона", - подчеркнул он.

Борис Дубровский провел торжественный прием журналистов региональных СМИ(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Региональные власти продолжит поддерживать качественную журналистику. В 2018 году правительство области поддержало грантами 522 социально значимых проекта 47 печатных и электронных СМИ. Также губернатор анонсировал проведение традиционного конкурса на лучшую журналистскую работу, посвященную театральной теме.

"Рассчитываем на вашу поддержку и внимание к делам области. Сохраним традицию наших регулярных рабочих встреч и пресс-конференций", - отметил Борис Дубровский.

Председатель союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук, поздравляя медиа-сообщество, предложила организовать в Челябинске во время проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году форум союза журналистов стран-участниц.

Борис Дубровский провел торжественный прием журналистов региональных СМИ(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Борис Дубровский, день печати(2019)|Фото: gubernator74.ru

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В Челябинске предложили провести международный форум журналистов в рамках ШОС и БРИКС в 2020 году

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Теги: ШОС, БРИКС, Борис Дубровский, журналисты,



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