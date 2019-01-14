14 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

СМИ: Глава администрации Порошенко заявил, что не верит в его победу

Глава администрации украинского президента Игорь Райнин находится под угрозой увольнения, поскольку недавно заявил своим приближенным, что у Петра Порошенко нет шансов остаться президентом. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на свой источник в администрации.
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Когда Порошенко узнал об этом, он созвал срочное совещание, на котором назвал Райнина "предателем" и предложил уволить. Сейчас этот вопрос активно обсуждается.

Другой источник издания в политических кругах считает, что до выборов Райнина снимать не будут, так как это могут расценить как бегство от тонущего Порошенко.

Официально олигарх пока не объявлял об участии в президентских выборах. Напомним, они пройдут 31 марта. Сейчас, по разным опросам, рейтинг Порошенко около 10%. Он занимает 3-6 места, которые отличаются друг от друга в пределах статистической погрешности. В ноябре половина украинцев признали, что ни за что не проголосуют за него на президентских выборах.

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СМИ: Глава администрации Порошенко заявил, что не верит в его победу

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко



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