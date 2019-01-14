14 Января 2019
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На месте взрыва в Шахтах начинается разбор завалов

На месте взрыва газа в ростовском городе Шахты завершаются работы по установке двух кранов и двух подъемников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, это позволит начать разбор завалов. Для усиления поврежденных конструкций здания уже установлено более 60 опорных стоек.

Кроме этого, на базе ГУ МЧС России по Ростовской области работает телефон "горячей линии". Вопросы по обрушению части дома в Шахтах можно задать специалистам по телефону: 8 (863) 239-99-99.

г. Шахты в Ростовской области, последствия взрыва газа, разрушенный дом(2019)|Фото: vk.com/rostovnadonu

Напомним, сегодня утром в результате взрыва газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова. Взрыв затронул четыре квартиры, погиб один человек. Судьба еще четверых пока неизвестна.

По оценке специалистов, на ликвидацию последствий взрыва в Шахтах потребуется не менее суток.

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На месте взрыва в Шахтах начинается разбор завалов

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Теги: Шахты, взрыв, разбор завалов



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