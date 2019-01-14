14 Января 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге резко выросло число избирателей

В Екатеринбурге за полгода число избирателей выросло почти на 11 тыс.человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, наибольшие темпы роста зафиксированы в Верх-Исетском и Ленинском районах. В этих территориях в прошедшее полугодие активно вводилось в строй новое жилье, что и привело к изменению показателей.

"В сравнении с июльскими показателями, численность избирателей в мегаполисе возросла почти на 11 тысяч человек. Это стало следствием уточнения списков избирателей по итогам прошедших выборов в городскую думу, а также отражает демографическую динамику в городе. Крупнейшие по числу избирателей районы Екатеринбурга – традиционно Орджоникидзевский (196 тыс.человек) и Чкаловский (196 тыс. человек)", - добавили в администрации.

Всего в Екатеринбурге зарегистрировано 1 млн 78 тыс. 99 избирателей, в том числе 7,2 тыс. военнослужащих.

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В Екатеринбурге резко выросло число избирателей

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Теги: выборы, избиратели, численность, мэрия, Верх-Исетский, Ленинский район



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