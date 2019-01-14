Природные парки Среднего Урала будут охранять с помощью техники за 8 миллионов

Природные парки Свердловской области получили 8,3 млн рублей на покупку техники для охраны и обслуживания территорий. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, вся техника будет доставлена в парки до конца января этого года.

По словам министра природных ресурсов и экологии Среднего Урала Алексея Кузнецова, выделенные средства позволят развивать инфраструктуру всех имеющихся природных парков для туризма.

Руководители парков самостоятельно определили перечень необходимой техники, например, парк "Бажовские места" закупил трактор, а парк "Река Чусовая" - автомобиль УАЗ повышенной проходимости и аэролодку. Также два снегохода и два снегоболотохода закупил природный парк "Оленьи ручьи".

"Учитывая, что общая протяженность туристических троп в природном парке составляет более 40 километров, без техники не обойтись при проведении ремонтных работ обустроенных мест отдыха и уборке территории от мусора. Техника используется также при спасательных работах", - рассказал директор парка "Оленьи ручьи" Николай Калинкин.