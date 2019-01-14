14 Января 2019
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Политика Приволжский ФО В России

В Мордовии девушки сожгли российский флаг

Полиция Мордовии проверяет достоверность видео с сожжением российского флага.

Назначена экспертиза. Напомним, надругательство над государственным гербом и флагом РФ является уголовным преступлением.

Ранее в сети появилась видеозапись, в которой неизвестная девушка бросает в костер российский флаг. Ее лица при этом не видно. Женский голос за кадром произносит: "Хорошо горит".

В настоящее время ролик удален из соцсети, передает ТАСС. По данным местных СМИ, поджигательниц задержали.

В 2016 году правоохранительные органы Волгограда заинтересовались уборкой листвы в российский флаг.

В полицию обратился местный житель, который стал свидетелем инцидента. По словам мужчины, он снял на камеру сотового телефона, как работники управляющей компании грузили опавшую листву в полотнище российского флага.

На кадрах дворники сообщили, что стяг, на который они заметали листья, - не российский. Они объяснили это тем, что цвета перевернуты и красный расположен наверху.

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В Мордовии девушки сожгли российский флаг

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Теги: российский флаг, мордовия



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