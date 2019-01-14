14 Января 2019
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Общество Свердловская область

Глава Нижнего Тагила выйдет на VIP-забег "Лыжни России"

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в VIP-забеге на "Лыжне России". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, всероссийская гонка "Лыжня России-2019" состоится в феврале на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле. Организаторы мероприятия отказались от проведения лыжни на территории МВЦ "Екатеринбург-Экспо" из-за строительства здания конгресс-холла.

Самые зрелищные забеги - спортивный, VIP и массовый - пройдут 9 февраля. Владислав Пинаев примет участие в VIP-забеге. Планируется, что в гонке, кроме гостей соревнований, пробегут около шести тысяч тагильчан.

Семьи, желающие принять участие в турнире вместе с детьми дошкольного возраста, смогут сделать это 2 февраля у физкультурно-оздоровительного комплекса "Президентский". 10 февраля на базе спортивного комплекса горы Долгая в рамках "Лыжни России" выступят воспитанники спортивных школ. А лыжники сельских территорий поставят финальную точку 16 февраля - свой забег они проведут в деревне Усть-Утка.

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Глава Нижнего Тагила выйдет на VIP-забег "Лыжни России"

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Теги: Пинаев, Лыжня России, Нижний Тагил



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