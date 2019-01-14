Новую дорогу на проспекте Мальцева в Заозерном начнут строить уже в этом году

В Кургане в этом году начнется строительство проспекта Мальцева - дороги в Заозерном микрорайоне, которую местные жители ждали много лет еще со времен губернаторства Олега Богомолова.

На эти цели из федерального бюджета в этом году придет 99,4 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Зауралья.

Новая дорога на проспекте пройдет до Ледового дворца имени Парышева и разгрузит автомобильный поток - сейчас машинам приходится ездить через улицы Алексеева и Мостостроителей.

Софинансирование из бюджета Курганской области составит 7,5 млн рублей. Дорогу полностью сделают в течение 3 лет - там появится озеленение, новые бордюры и тротуары.