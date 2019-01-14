14 Января 2019
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Власти Сургута не согласовали пикет за бесплатный проезд для детей

Администрация Сургута не согласовала пикет "За бесплатный проезд для всех детей города" общественной организации "Большая семья", сообщили Накануне.RU активисты.

В результате, вместо массового мероприятия рядом с мэрией пройдет одиночный пикет.

"Отказ мы ожидали. Одиночный пикет состоится завтра, в 11.00, у администрации", - сообщила организатор акции Юлия Карамзина.

По ее словам, камнем преткновения стало место мероприятия. Власти города предлагали перенести протест в 31 микрорайон, однако общественников это не устраивает.

Отметим, что стоимость проезда в общественном транспорте в Сургуте после новогодних праздников существенно возросла. В интернете набирает популярность петиция с призывом "остановить неадекватное ценообразование", а администрацию города заваливают жалобами через портал "Твой Сургут".

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Власти Сургута не согласовали пикет за бесплатный проезд для детей

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Теги: пикет, бесплатный проезд для детей, большая семья, активисты



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