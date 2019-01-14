В Прикамье бывший чиновник оштрафован за взятку стройматериалами

В Нытве вынесли приговор бывшему главе "Управления капстроительства" администрации Краснокамского района, которого судили за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Он оштрафован на 370 тыс. руб. Ему два года запрещено занимать любые должности во власти.

Экс-чиновник осужден за то, что 27 июня 2014 г. в Нытве получил имущество представителя одной из компаний - винтовые сваи, профнастил, просечно-вытяжной лист на общую сумму в 90 тыс. руб. В ответ он должен был подписать документы по муниципальному контракту на строительство детского сада в Краснокамске.