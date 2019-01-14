В Кургане по Восточному поселку разгуливает эксгибиционист

В Кургане правоохранительные органы разыскивают эксгибициониста, который днем 10 января показал свои половые органы школьнице.

Инцидент произошел возле школы №14 в Кургане, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Около 12.00 во дворе школы он открыто показал половые органы девочке, после чего скрылся с места преступления - однако его изображение попало на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленнику на вид около 40 лет, был одет в штаны и куртку темного цвета.

Горожан, узнавших неизвестного мужчину, просят позвонить по номерам телефонов 8 (3522) 43-98-15, 23-88-56.