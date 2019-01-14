Фанар пообещал дальше дробить православный мир

Стамбульский (Константинопольский) патриархат и дальше будет дробить православный мир, добиваясь "автокефалии" для Македонии, Черногории и Белоруссии по схеме, апробированной на украинских раскольниках. Об этом заявил экзарх стамбульского патриарха Варфоломея архиепископ Памфилийский Даниил из США в интервью ВВС-Украина. Ранее от его имени он готовил "автокефалию" на Украине.

Известно, что власти Македонии хотят "независимой церкви" от Греции, а Черногории - от Сербии. В Белоруссии власти пока избегают этой темы. Так, 10 января президент страны Александр Лукашенко официально опроверг слухи о "белорусской автокефалии". Он назвал их "очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе".

Однако опасность нового раскола реально существует, причем даже внутри России, считает член Президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, руководитель общественной организации "ФНКА "Украинцы России" Богдан Безпалько. В комментарии Накануне.RU о вероятных последствиях легализации Фанаром раскольников Украины он назвал и белорусский вопрос.

"Раскол на Украине через создание "СЦУ"* и томос, помимо того, что окажет губительное действие на само православное христианство, способен породить множество других мелких расколов. В Черногории, Македонии, Польше, Чехии и Словакии. Следующей, весьма вероятно, будет Белоруссия. Технически здесь даже и томос новый не нужен - можно отделаться историческими претензиями. В России также воспрянет множество альтернативных групп и "церквей", к которым вполне могут примкнуть епископы, священники и миряне, недовольные как политикой нынешнего патриарха РПЦ, так и социальными процессами в ней", - считает эксперт.

Отметим, что Киевская митрополия, входившая до 1686 года в состав Константинопольского патриархата, включала в себя часть современной Беларуси.

"Почему Беларусь не имеет права молиться на своей белорусской мове?" - сказал экзарх Варфоломея.

Ранее он объявил униатов православными и анонсировал их будущее объединение с раскольниками новосозданной "единой церкви". При этом для РПЦ он вообще не является епископом, поскольку возглавляет Западную епархию "Украинской православной церкви в США" - раскольнической организации украинских эмигрантов, в 1995 году принятой в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Опыт создания расколов, их легализации и принятия к себе у Фанара есть немалый.

Напомним, Накануне.RU сообщало, что Белорусскую Православную Церковь может возглавить митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

* СЦУ - "святейшая церковь Украины", как названа объединенная раскольническая организация в томосе Варфоломея

Порошенко с новым лидером раскола Сергеем Думенко (Епифанием)