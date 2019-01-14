Генпрокуратура и Минюст не поддержали законопроекты о наказании за фейк-новости и оскорбления властей

Генпрокуратура России не поддерживает законопроекты о фейк-новостях и ответственности за неуважительные высказывания в интернете в адрес представителей и символов власти.

Об этом заявила замначальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова. По ее словам, данные законопроекты могут повлечь необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации, передает ТАСС.

Законопроекты поступили в Госдуму в декабре. Поправки к ним предполагают штрафы и административный арест на срок до 15 суток.

Минкомсвязи, Роскомнадзор и Минюст также высказались против инициатив.

В РПЦ считают, что штрафовать жителей России за оскорбление власти можно, однако лишь при условии, что с представителями власти будут поступать аналогичным образом.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об ограничении доступа к материалам, выражающим неуважение к власти.

В Общественной палате и СПЧ предварительно назвали инициативу непродуманной и указали на то, что такие идеи нужно заранее обсуждать с обществом, а уже потом вносить в Госдуму.