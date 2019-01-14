14 Января 2019
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Общество Челябинская область Ямало-Ненецкий АО

ЧЭМК и его сотрудники оштрафованы на 1,5 миллиона за загрязнение почвы на Ямале

"Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) наказан за загрязнение почвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Среди прочего, завод незаконно хранит и копит отходы на несанкционированных объектах, загрязняет реки Макар-Рузь и Енгаю Приуральского района, сбрасывает в них сточные воды, эксплуатирует производственные объекты с нарушением санитарных правил, что угрожает жителям посёлка Харп. Гендиректору "ЧЭМК" внесено представление об устранении нарушений закона.

Частично оно выполнено. Прекращено незаконное размещение опасных производственных отходов, вывезено 380 т отходов с несанкционированных свалок, очищено русло реки Макар-Рузь, прошли иные работы. В отношении комбината и его сотрудников возбуждены 24 административных дела. И предприятие, и его работники оштрафованы на общую сумму в 1 млн 470 тыс. руб.

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ЧЭМК и его сотрудники оштрафованы на 1,5 миллиона за загрязнение почвы на Ямале

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Теги: Челябинский электрометаллургический комбинат, загрязнение почвы и рек



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