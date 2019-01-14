14 Января 2019
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Происшествия Курганская область

Пьяный курганец забил до смерти прохожего

24-летний курганец 22 июня прошлого года шел по улице Станционной, он был пьян. Проходя мимо компании молодых людей, он задел одного из них локтем.

Молодые люди вступили в словесную перепалку, в ходе которой пьяный парень несколько раз ударил одного из "обидчиков" по голове.

Спустя час от полученной закрытой черепно-мозговой травмы пострадавший умер в больнице, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Суд признал нападавшего виновным и назначил ему 8 лет в колонии строгого режима. Также удовлетворены исковые требования о взыскании 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Пьяный курганец забил до смерти прохожего

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Теги: Станционная, драка, смерть, гибель, срок



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