14 Января 2019
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После взрыва в Ростовской области Мутко поручено разобраться в нормативных документах по газоснабжению

В связи со взрывом в Ростовской области вице-премьеру РФ Виталию Мутко поручено разобраться в нормативных документах по газоснабжению.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного жилого дома в городе Шахты по улице Хабарова. Взрыв затронул четыре квартиры, погиб один человек. Судьба еще четверых неизвестна.

После произошедшего Мутко будет обязан разобраться в нормативных документах по газоснабжению. Соответствующее поручение ему дал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

г. Шахты в Ростовской области, последствия взрыва газа, разрушенный дом(2019)|Фото: vk.com/rostovnadonu

Кроме этого, для оказания практической помощи и детальной фиксации всех следов на месте взрыва в Ростовскую область выехали криминалисты центрального аппарата СК России. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, все они имеют большой опыт в расследовании подобных происшествий.

Напомним, по оценке специалистов, на ликвидацию последствий взрыва в Шахтах потребуется не менее суток. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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После взрыва в Ростовской области Мутко поручено разобраться в нормативных документах по газоснабжению

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Теги: Мутко, газ, взрыв, документы



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