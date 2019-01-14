14 Января 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Югорчане примут участие в региональном полуфинале конкурса "Лидеры России"

От Югры 48 человек примут участие в региональном полуфинале конкурса управленцев "Лидеры России", который пройдет в Екатеринбурге с 18 по 21 января, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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Участие в торжественной церемонии открытия регионального полуфинала примет полпред президента в УрФО Николай Цуканов и гендиректор "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

В первый день состоится компьютерный ретест, который подтвердит результаты дистанционного тестирования. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 19 и 20 января.

Итоги будут подведены 21 января.

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Югорчане примут участие в региональном полуфинале конкурса "Лидеры России"

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Теги: Лидеры России, конкурс, региональный полуфинал



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