Югорчане примут участие в региональном полуфинале конкурса "Лидеры России"

От Югры 48 человек примут участие в региональном полуфинале конкурса управленцев "Лидеры России", который пройдет в Екатеринбурге с 18 по 21 января, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Участие в торжественной церемонии открытия регионального полуфинала примет полпред президента в УрФО Николай Цуканов и гендиректор "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

В первый день состоится компьютерный ретест, который подтвердит результаты дистанционного тестирования. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 19 и 20 января.

Итоги будут подведены 21 января.