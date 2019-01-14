СМИ: Жильцы многоэтажки в Шахтах грелись газом

Жильцы многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области, в котором сегодня произошел взрыв, грелись газом, пишет "Комсомольская правда".

Как рассказала газете жительница соседней многоэтажки Наталья, в квартирах было очень холодно, жильцам приходилось спать в одежде.

По ее словам, "конечно, многие грелись газом", чтобы в квартирах появлялось "подобие тепла".

"Просто включали конфорки – две или четыре сразу. Возможно, кто-то и на ночь оставил", – предположила женщина.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного жилого дома в городе Шахты по улице Хабарова.

Взрыв затронул четыре квартиры, погиб один человек. Судьба еще четверых неизвестна. На разбор завалов потребуется не менее суток.

Напомним, ранее Владимир Путин дал поручения в связи со взрывом в Ростовской области. Президент потребовал выяснить причины ЧП.

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

После трагедии появились инициативы об отказе от бытового газа в многоэтажках. Однако, по мнению депутатов, отказаться от газа сейчас практически нереально.

В КПРФ выступили с предложением об оснащении многоквартирных домов датчиками загазованности с автоматическими запирающими клапанами. При повышении концентрации газа в воздухе, клапаны автоматически перекрывают его подачу. С соответствующей инициативой коммунисты уже ранее обращались в правительство РФ и к президенту.