14 Января 2019
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Коллекторы "на время отстали" от сотрудников московской школы только после депутатского запроса в Генпрокуратуру

Писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что коллекторы на время отстали от коллектива 1285-ой московской школы после того, как он составил обращение в Генпрокуратуру. Об этом он рассказал Накануне.RU.

"Пресловутые коллекторы дошли уже до того, что кошмарят коллектив самой школы. Надо заметить, что после депутатского обращения коллекторы на время отстали. Будем надеяться, что это продлится до тех пор, пока проблема не будет решена", - прокомментировал Шаргунов.

Он также отметил, что решение проблемы найдут именно в Госдуме и вскоре будут приняты законопроекты о запрете коллекторской деятельности и о контроле над микрофинансовыми организациями.

"Что касается самой ситуации – она не единственная. Недавно в Москве коллекторы поджигали квартиру, где находилось двое маленьких детей. Этой историей я тоже занимаюсь. Мы уже давно выходили с предложением внести закон как о запрете коллекторской деятельности, так и о запрете микрофинансовых организаций, которые загоняют людей в кредитную кабалу", - заявил Шаргунов.

Напомним, что директор школы Ярослава Алпатова на своей странице в Facebook сообщила, что якобы из-за долга родителей одного из детей коллекторы начали звонить ей и ее сотрудникам. По ее словам, на автообзвон был поставлен ее мобильный телефон и телефоны шести сотрудников учреждения. Директор утверждала, что он нее требуют "вышвырнуть" из школы детей должников. В своем посте она также пожаловалась на то, что правоохранительных органах проигнорировали ее заявления.

На этот пост и отреагировал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, который пообещал отправить свой запрос в Генпрокуратуру.

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Коллекторы "на время отстали" от сотрудников московской школы только после депутатского запроса в Генпрокуратуру

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Теги: Коллекторы, 1285 школа, Сергей Шаргунов



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