В екатеринбургском парке Маяковского появится музейная экспозиция о Героях России

Директор парка имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин подписал соглашение о создании в ЦПКиО клубного формирования Уральской Ассоциации Героев России. Как сообщил Шадрин у себя на странице в Facebook, он, а также Герой России, депутат гордумы Сергей Воронин, Сергей Мыльников и Евгений Бушмелев будут участвовать в патриотических мероприятиях парка.

По словам Романа Шадрина, на территории парка также планируется создание музейной экспозиции об уральских Героях России.

Отметим, что осенью 2017 года горожане обратили внимание на неожиданные архитектурные решения, напоминающие кладбище, которые появились в ЦПКиО. Шадрин, в свою очередь, утверждал, что "могильный" мемориал организован ветеранскими организациями, а что-либо всерьез менять в парке невозможно из-за его статуса особо охраняемой природной территории.