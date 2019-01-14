Суд оставил экс-главбуха "Седьмой студии" под домашним арестом

Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой.

Ее обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова "Платформа".

Масляева останется под домашним арестом до 19 апреля, сообщает ТАСС.

В конце июля 2017 года бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она признала вину в хищении.

Позднее Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, именно Серебренников и экс-продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский якобы разработали план хищения 68 млн рублей и заставляли Масляеву фальсифицировать бухгалтерскую отчетность.

По версии следствия, сотрудники "Седьмой студии" проводили бюджетные деньги по фиктивным договорам на оказание услуг.

Как сообщало Накануне.RU, в мае 2018 года Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

В ведомстве отмечали, что собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к мошенничеству.