Британские СМИ: на Кейт Миддлтон и ее семью готовится покушение

Британское издание Daily Star Sunday сообщило, что боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) обсуждают в неком закрытом чате в Telegram возможность покушения на членов королевской семьи – Кейт Миддлтон, ее супруга принца Уильяма и их детей.

Издание сообщает, что террористы опубликовали фотографии продуктов, которые обычно покупает Кейт (герцогиня обычно сама ездит за покупками в обычные супермаркеты), а также способы их (продуктов) отравления. Там же появился список мест, где Кембриджи обычно совершают покупки.

Источник газеты в спецслужбах рассказал, что там очень серьезно отнеслись к этой угрозе и держат тему на контроле.

В прошлом году в Лондоне уже был арестован и осужден боевик, призывавший отравить мороженое, которое поставляется в школу, где учится старший сын Кейт и Уильяма.