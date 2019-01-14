14 Января 2019
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Общество За рубежом

Британские СМИ: на Кейт Миддлтон и ее семью готовится покушение

Британское издание Daily Star Sunday сообщило, что боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) обсуждают в неком закрытом чате в Telegram возможность покушения на членов королевской семьи – Кейт Миддлтон, ее супруга принца Уильяма и их детей.

Издание сообщает, что террористы опубликовали фотографии продуктов, которые обычно покупает Кейт (герцогиня обычно сама ездит за покупками в обычные супермаркеты), а также способы их (продуктов) отравления. Там же появился список мест, где Кембриджи обычно совершают покупки.

Источник газеты в спецслужбах рассказал, что там очень серьезно отнеслись к этой угрозе и держат тему на контроле.

В прошлом году в Лондоне уже был арестован и осужден боевик, призывавший отравить мороженое, которое поставляется в школу, где учится старший сын Кейт и Уильяма.

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Британские СМИ: на Кейт Миддлтон и ее семью готовится покушение

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Теги: кейт миддлтон, покушение, отравление, принц уильям, британская королевская семья



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