14 Января 2019
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Общество Курганская область

Курганцы, искупавшись в Крещение в купелях, смогут бесплатно согреться в автобусах

В Кургане на официальном месте проведения крещенских купаний на пляже "Бабьи пески" в праздник 19 января для всех желающих будут предоставлены теплые автобусы.

Согреться в них можно будет совершенно бесплатно.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Кургана, на "Бабьих песках" будут вырублены две купели, каждую из которых оборудуют деревянными сходнями. Также там появится прорубь "Иордань".

Помимо теплых автобусов для горожан оборудуют скамейки, палатки для переодевания.

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Курганцы, искупавшись в Крещение в купелях, смогут бесплатно согреться в автобусах

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Теги: Крещение, Бабьи пески, купание, автобусы, Курган



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