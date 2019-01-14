Курганцы, искупавшись в Крещение в купелях, смогут бесплатно согреться в автобусах
В Кургане на официальном месте проведения крещенских купаний на пляже "Бабьи пески" в праздник 19 января для всех желающих будут предоставлены теплые автобусы.
Согреться в них можно будет совершенно бесплатно.
Как сообщили Накануне.RU в администрации Кургана, на "Бабьих песках" будут вырублены две купели, каждую из которых оборудуют деревянными сходнями. Также там появится прорубь "Иордань".
Помимо теплых автобусов для горожан оборудуют скамейки, палатки для переодевания.