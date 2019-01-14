В Москве двое рабочих упали с высоты, один погиб

В Москве двое рабочих упали с высоты, один из них погиб. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось днем 14 января на улице Пречистенке: во время высотных работ двое рабочих выпали из строительной люльки, в результате чего один из мужчин погиб на месте. Второй был доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в центре Москвы рабочие раскопали старинное кладбище.