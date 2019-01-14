"Je suis Клишас": Собчак вступилась за сенатора с золотыми часами

Ксения Собчак (37) вступилась за сенатора Андрея Клишаса (45), которого в соцсетях снова критикуют за ношение часов, стоимость которых превышает сто миллионов рублей.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" телеведущая пишет, что призывы быть скромнее – это "коммунизм", да и вообще в России власть имущие именно таким образом испокон веков демонстрировали свое положение, так что же теперь – менять порядки?

Вот что пишет Ксения: "Слушайте, Клишас мне не симпатичен, но еще больше мне не нравится весь этот дискурс про его котлы за миллионы. Ну что опять за коммунизм в действии? Если не ******* (украл – прим. ред.), а заработал-имеешь право жить как считаешь нужным.

Другой вопрос ,что у народного представителя должно хватать такта в бедной стране не носить и не любить такое...

Но это вещь сугубо личная. Тем более что в нашей православной стране в этих золотых часах есть даже какой-то глубинный символизм власти и силы. Золотые часы своего рода патриархальная ценность нашего государства. Как золотые купола на церкви. В деревне сарай сгнил, толчок на улице, окна в копоти-но церковь будет вся в золоте и иконы в рамах с каменьям. Это тебе не к протестантам зайти помолиться на голые стены. Не стыдно же в нищей стране было золотить купола? Так же и Клишас как представитель власти, вслед за властью божественной, тоже с золоченой рукой. Все логично же! Чего вы ожидаете от Византии, а?" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Неизвестно, шутит таким образом Ксения или говорит всерьез, но тут же она опубликовала селфи с золотым кольцом и написала #Je suis Klishas (по аналогии с другими движениями #Je suis, когда человек желает выразить солидарность с кем-либо). Кстати, в бытность кандидатом в президенты России Собчак все же старалась меньше демонстрировать нарочито дорогие вещи и выбирала более аскетичные аксессуары. Но, суд по ее словам, стань она президентом – скромничать бы не стала.