"Je suis Клишас": Собчак вступилась за сенатора с золотыми часами

14 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

"Je suis Клишас": Собчак вступилась за сенатора с золотыми часами

Ксения Собчак (37) вступилась за сенатора Андрея Клишаса (45), которого в соцсетях снова критикуют за ношение часов, стоимость которых превышает сто миллионов рублей.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" телеведущая пишет, что призывы быть скромнее – это "коммунизм", да и вообще в России власть имущие именно таким образом испокон веков демонстрировали свое положение, так что же теперь – менять порядки?

Вот что пишет Ксения: "Слушайте, Клишас мне не симпатичен, но еще больше мне не нравится весь этот дискурс про его котлы за миллионы. Ну что опять за коммунизм в действии? Если не ******* (украл – прим. ред.), а заработал-имеешь право жить как считаешь нужным.

Другой вопрос ,что у народного представителя должно хватать такта в бедной стране не носить и не любить такое...

ÐšÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¡Ð¾Ð±Ñ‡Ð°Ðº|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:telegram-ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»

Но это вещь сугубо личная. Тем более что в нашей православной стране в этих золотых часах есть даже какой-то глубинный символизм власти и силы. Золотые часы своего рода патриархальная ценность нашего государства. Как золотые купола на церкви. В деревне сарай сгнил, толчок на улице, окна в копоти-но церковь будет вся в золоте и иконы в рамах с каменьям. Это тебе не к протестантам зайти помолиться на голые стены. Не стыдно же в нищей стране было золотить купола? Так же и Клишас как представитель власти, вслед за властью божественной, тоже с золоченой рукой. Все логично же! Чего вы ожидаете от Византии, а?" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Неизвестно, шутит таким образом Ксения или говорит всерьез, но тут же она опубликовала селфи с золотым кольцом и написала #Je suis Klishas (по аналогии с другими движениями #Je suis, когда человек желает выразить солидарность с кем-либо). Кстати, в бытность кандидатом в президенты России Собчак все же старалась меньше демонстрировать нарочито дорогие вещи и выбирала более аскетичные аксессуары. Но, суд по ее словам, стань она президентом – скромничать бы не стала.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Je suis Клишас": Собчак вступилась за сенатора с золотыми часами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ксения собчак, андрей клишас, золото, дорого-богато, приличие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 780

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети