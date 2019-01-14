14 Января 2019
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Закипает недовольство: многодетные семьи Сургута планируют выйти на пикет из-за повышения стоимости проезда

В Сургуте представители общественной организации "Большая семья" планируют провести пикет с требованием организовать бесплатный проезд для всех детей города, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты отмечают, что помимо учебы многие дети ведут активную общественную жизнь: занимаются в различных кружках, секциях. Им приходится часто ездить по городу, пользоваться общественным транспортом. Для некоторых родителей такие поездки обходятся даже дороже, чем если бы они использовали собственный транспорт. Особенно ощутимо детские поездки "бьют по кошельку" многодетных семей.

На пикете многодетные семьи хотят записать видеообращение к губернатору Югры Наталье Комаровой.

Акция намечена на 15 января, однако до сих пор неизвестно, состоится ли она.

"Мы подавали заявку 10 числа. Мероприятие хотели провести в 11.00, у здания администрации. Однако нам в первый раз отказали из-за того, что мы хотели использовать велосипеды. И рекомендовали провести пикет в 31 микрорайоне. Нас это место не устраивает. Мы отказались от использования велосипедов и подали повторно заявку, на это же число и время. Согласовали или нет - пока неизвестно", - сообщили организаторы публичного мероприятия.

В администрации города корреспонденту Накануне.RU не смогли оперативно пояснить, согласован ли пикет.

Отметим, что стоимость проезда в общественном транспорте в Сургуте после новогодних праздников существенно возросла. В интернете набирает популярность петиция с призывом "остановить неадекватное ценообразование", а администрацию города заваливают жалобами через портал "Твой Сургут".

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Закипает недовольство: многодетные семьи Сургута планируют выйти на пикет из-за повышения стоимости проезда

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Теги: проезд для детей, пикет, многодетные, большая семья



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