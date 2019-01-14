Порошенко дал ордена бывшим митрополитам УПЦ за уход в раскол

14 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко дал ордена бывшим митрополитам УПЦ за уход в раскол

Украинский президент Петр Порошенко наградил орденами бывших митрополитов канонической УПЦ, ушедших в раскол. Владимиру Шостацкому (Симеону) вручен орден князя Ярослава Мудрого IV степени, а Александру Драбинко - V степени. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Читайте также:

Напомним, Шостацкий и Драбинко были единственными архиереями, которые участвовали в объединительном собрании раскольников 15 декабря. За это они, согласно правилам Вселенских соборов, были запрещены в служении Синодом УПЦ.

Порошенко же наградил их "за вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия". Видимо, имеется в виду захват храмов как Шостацким, та и Драбинко, а также махинации с церковным имуществом, которые провернул Шостацкий.

Ранее Порошенко присвоил звание "Герой Украины" многолетнему лидеру раскола и "почетному патриарху" новосозданной "единой церкви" раскольников Михаилу Денисенко-Филарету.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порошенко дал ордена бывшим митрополитам УПЦ за уход в раскол

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко, церковь, раскол, УПЦ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 780

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети