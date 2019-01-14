Порошенко дал ордена бывшим митрополитам УПЦ за уход в раскол

Украинский президент Петр Порошенко наградил орденами бывших митрополитов канонической УПЦ, ушедших в раскол. Владимиру Шостацкому (Симеону) вручен орден князя Ярослава Мудрого IV степени, а Александру Драбинко - V степени. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Напомним, Шостацкий и Драбинко были единственными архиереями, которые участвовали в объединительном собрании раскольников 15 декабря. За это они, согласно правилам Вселенских соборов, были запрещены в служении Синодом УПЦ.

Порошенко же наградил их "за вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия". Видимо, имеется в виду захват храмов как Шостацким, та и Драбинко, а также махинации с церковным имуществом, которые провернул Шостацкий.

Ранее Порошенко присвоил звание "Герой Украины" многолетнему лидеру раскола и "почетному патриарху" новосозданной "единой церкви" раскольников Михаилу Денисенко-Филарету.