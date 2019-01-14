Эксперт: Зубков выиграл личный бой, но в целом Олимпийский комитет России проиграл

Московский городской суд отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение об отказе признать на территории РФ действие вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) об установлении вины российского бобслеиста Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи 2014 года.

Таким образом, решение о признании Зубкова олимпийским чемпионом Сочи на территории РФ вступило в силу, однако ОКР сохраняет возможность подать апелляцию в вышестоящий суд.

Напомним, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) ранее признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировала показанные им результаты на ОИ-2014 года, где он завоевал две золотые медали. МОК пожизненно отстранил спортсмена от участия в Олимпиадах, позднее CAS заменил наказание на недопуск только к ОИ-2018 в Пхёнчхане, однако результаты Зубкова в Сочи остались аннулированными.

"То, что Александр Зубков заступился за свой имидж и за престиж своего вида спорта – правильное решение, и он это решение отстоял", – считает спортивный эксперт, бывший член Всероссийской федерации по легкой атлетике (ВФЛА) Алексей Кустов.

Между тем, ранее эксперт заявлял, что решение Мосгорсуда может обернуться не совсем благоприятными последствиями для российского спорта. Со стороны международных организаций (МОК и CAS) могут последовать санкции, возможно, "очень жёсткие".

"К сожалению, он выиграл личный бой, но если брать ситуацию в целом, то Олимпийский комитет России проиграл", – поясняет Кустов.

Ранее в ОКР заявили, что после этого прецедента Россию могут обвинить в нарушении Олимпийской хартии МОК. А это грозит стране санкциями, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2020 в составе сборной и под флагом России. Кроме того, считает ОКР, такой шаг может дать повод сомневаться в том, что в России борются с допингом в спорте.

На домашней Олимпиаде в Сочи Зубков был знаменосцем сборной России на церемонии открытия игр

Зубков, являющийся ныне главой Федерации бобслея России, также на днях заявил, что федерацию покинули спонсоры. Однако он заверил, что это не скажется на выступлении сборных команд России по бобслею и скелетону на международных стартах.

Как считает Кустов, "уход спонсоров – это процесс давления со стороны Олимпийского комитета России на Зубкова".

"Да, ушли денежные выплаты в виде призовых, но финансирование по линии Министерства спорта РФ осталось. В течение десяти дней Олимпийский комитет России может решение суда обжаловать. Посмотрим, что будет дальше", – говорит эксперт.

"В целом же я вижу ситуацию так: российские чиновники, которые должны были отставать спортсменов, бросили их на произвол судьбы, и делали лишь вид, что отстаивают, занимаясь этим без энтузиазма, поэтому спортсменам пришлось защищать себя самим", – поясняет Кустов.

"На днях наша прославленная биатлонистка Анфиса Резцова заявила, что завершивший в конце декабря карьеру Антон Шипулин данным решением "предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду и отказался от борьбы". Но он никаких спортсменов не предавал! О чём можно говорить, если чиновники не контролируют ситуацию, а процесс идёт неуправляемый?! И недавний "наезд" в Австрии был ещё одним пробным шагом, как мы к этому отнесёмся", – говорит Кустов.

Отметим также, что ранее спортивные эксперты не раз высказывались и о том, что запрещенные вещества вряд ли каким-либо образом смогут стимулировать рост спортивных показателей в таких видах спорта, как бобслей, где главными составляющими успеха являются техника и опыт.