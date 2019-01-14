В московские аэропорты, Госдуму и "Охотный ряд" поступили звонки о минировании

В столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва.

Проводят проверки, эвакуацию не объявляли. Домодедово и Внуково усилили меры безопасности, передает "Москва 24".

Звонки о минировании также поступили в торговый центр "Охотный ряд" и Госдуму, сообщает "Интерфакс". Из ТЦ эвакуированы более 500 человек, здание проверят кинологи.

По данным источника, телефонного "террориста" задержали, он действовал из Татарстана.

В ноябре 12 крупных торговых центров столицы эвакуировали после анонимных звонков о минировании. Сообщалось, что анонимные звонки сделаны из-за рубежа.

Напомним, волна анонимных звонков о "минировании" самых различных зданий прокатилась по России больше года назад. Были обследованы все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Часть звонков, по данным силовиков, поступала с Украины.