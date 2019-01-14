14 Января 2019
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Внутренней политикой в администрации Екатеринбурга займутся политологи

На работу в мэрию Екатеринбурга приходят профессиональные политологи - недавно заместителем главы города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий был назначен Анатолий Гагарин, а с февраля департамент внутренней политики горадминистрации возглавит политтехнолог Михаил Корабельников.

Эту информацию Накануне.RU подтвердил Гагарин, чья должность на днях официально станет называться "заместитель главы по информационной и внутренней политике".

"Нам нужен человек, который бы профессионально занимался вопросами внутренней политики, во всех её модификациях, и обладающий для этого необходимыми качествами, прежде всего – выстраиванием взаимодействия с органами власти различного уровня, – пояснил вице-мэр. – Для нас данная тема интересна, очень важна, она связана с реализацией многих проектов, направленных на укрепление обратной связи администрации города и его жителей, с политическими, общественными организациями и так далее".

По словам Гагарина, кадровые изменения в мэрии будут продолжаться: "Кто-то придет, кто-то уйдёт".

Что касается врио начальника информационно-аналитического департамента, чемпионки Олимпийских игр по бегу Ольги Котляровой, которая, по некоторой информации, рассчитывала возглавить департамент внутренней политики, то ей была предложена должность начальника отдела в новой структуре горадминистрации, но она сочла это понижением в должности и собирается написать заявление об уходе по собственному желанию.

"Михаил Корабельников – профессиональный политолог с огромным опытом работы, я его прекрасно знаю и уважаю", – охарактеризовал нового назначенца и своего протеже Анатолий Гагарин.

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Внутренней политикой в администрации Екатеринбурга займутся политологи

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Теги: администрация Екатеринбурга, Анатолий Гагарин, Михаил Корабельников, Ольга Котлярова, кадровые назначения



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