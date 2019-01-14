В Магнитогорске экс-полицейского будут судить за попытку незаконно получить деньги с семьи обвиняемого

В Магнитогорске бывший старший следователь полиции отделения по расследованию преступлений в сфере экономики обвиняется в покушении на мошенничество.

Его коллеги расследовали дело в отношении главы потребительского кооператива - его заключили под стражу по обвинению в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Следователь знал мужчину и его родственников. Он отправился к его матери и за 400 тыс. рублей предложил "отмазать" бизнесмена, пообещав, что ему вынесут наказание, не связанное с лишением свободы.

Мать предпринимателя обратилась в отдел собственной безопасности МВД, при передаче взятки следователя задержали.