"Живой Кен" из Великобритании представит Сан-Марино на "Евровидении"

Британско-бразильский фрик Родриго Альвес (35), известный в прессе как "живой Кен", сообщил, что будет представлять на конкурсе "Евровидение 2019" карликовое государство Сан-Марино.

В соцсетях Альвес опубликовал пост со своей фотографией и логотипом музыкального конкурса, а также написал: "Мечты сбываются! Тяжелой работой, преданностью, уважением друг к другу и любовью мы можем осуществить свои мечты". Официально республика Сан-Марино пока не объявляла своего представителя на "Евровидении". В конце декабря национальная телекомпания San Marino RTV объявила, что артист отобран внутренним жюри вещателя и в ближайшее время будет представлен.

Сан-Марино – одно из самых маленьких государств мира. На "Евровидении" представители республики выступают с 2008 года. Интересно, что в 2012, 2013, 2014 и 2017 году страну представляла одна и та же артистка – певица Валентина Монетта.

В Великобритании, где Альвес проживает сейчас, "живой Кен" отбор проходить не стал, видимо, побоявшись конкуренции – все-таки до последнего время никто не подозревал, что фриковатый участник реалити-шоу умеет петь. Известность уроженец Бразилии приобрел после того, как сделал себе множество операций по изменению внешности. В частности, у Альвеса убраны несколько ребер, в грудь, икры и ягодицы вставлены импланты, увеличены губы, перекроено лицо. Интересно, что все это Родриго делает ради более мужественного вида и сходства с "бойфрендом" куклы Барби – Кеном. При этом Альвес пренебрегает посещением спортзала, поэтому под силиконовой имитацией "кубиков" на его прессе просматриваются жировые складки.