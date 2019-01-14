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Политика В России За рубежом

Россия и Япония начали обсуждение мирного договора

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале российско-японских переговоров по заключению мирного договора. Об этом министр сказал на переговорах со своим коллегой из Японии Таро Коно.

При этом Лавров напомнил, что работа над документом должна быть без противоречивых заявлений в публичном пространстве и искажения уже достигнутых договоренностей.

Глава МИД РФ призвал японских коллег строго следовать договоренностям лидеров двух стран, передает РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. В свою очередь, японский премьер Синдзо Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов.

Ранее стало известно, что Токио может предложить Москве отказаться от взаимных требований каких-либо компенсаций, связанных с Южными Курилами.

МИД России вызвал японского посла в РФ Тоёхиса Кодзук ииз-за недостоверных высказываний руководства страны относительно достигнутых договоренностей.

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Россия и Япония начали обсуждение мирного договора

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Теги: сергей лавров, япония, мирный договор



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