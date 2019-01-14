В Перми автомобиль такси сбил на остановке троих людей

В Перми автомобиль такси врезался в остановку, пострадали трое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

Авария произошла днём 13 января. Таксист не справился с управлением. В результате машина врезалась в автобус, из-за чего её отбросило на остановку "Мильчакова". Пострадали три человека.

Против водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Судя по фото из соцсетей, машина принадлежит сервису Яндекс.Такси.