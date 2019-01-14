Администрация Сургута проиграла суд "Газпрому"

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска администрации Сургута о принуждении "Газпрома" провести реконструкцию магистральных газопроводов, расположенных вблизи домов жителей города. По мнению суда, юристы администрации обратились в заявлением по истечении срока исковой давности. Кроме того, по мнению арбитража, незаконно участки получили вовсе не газовики, а дачники, дома которых подлежат сносу, передает корреспондент Накануне.RU.

Администрация, напомним, требовала понизить давление в газопроводе-отводе к Сургутской ГРЭС-1 и его нитках. Мера могла бы сократить охранные зоны с 200 м до 50 м и избежать сноса домов жителей.

Приемка в эксплуатацию газопроводов прошла в 1980 г. и в 1984 г., мэрия указала на то, что при строительстве не были соблюдены требования СНиП, запрещавшие прокладку трубопроводов по территории городов. Эксплуатация газопроводов "Газпрома" нарушает требования земельного законодательства.

На сегодня в зону минимально допустимых расстояний попадает часть территории города, в том числе ряд дачных кооперативов: "Прибрежный - 1","Многодетная семья", "Север -1", "Заречный", Полимер", "Солнечное"; "Энергетик", ПСОК № 27 "Здоровье", "Хвойный","Искра". Между тем администрация указала, что существующие комплексы газораспределительных станций являются морально и физически устаревшими, опасными производственным объектами, не соответствующими современным техническим требованиям.

"Понижение давления устранит существующую угрозу жизни и здоровью проживающих в городе граждан", - говорится в заявлении администрации Сургута.

Суд, отказывая в удовлетворении иска, отметил, что строительство газопроводов осуществлялось на территории Сургутского района, а не Сургута и не в зоне жилой/городской застройки: "Строительство газопроводов осуществлялось на основании проектно-сметной документации, прошедшей согласование и утверждение в установленном порядке. Каких-либо нарушений при строительстве газопроводов не зафиксировано. Акты государственной приемки подтверждают выполнение всех работ в соответствии с утвержденными проектными решениями".

Суд отверг доводы о нарушении СНиПа и сослался на то, что 200-метровая зона охраны как раз и обеспечивает безопасность эксплуатации инфраструктуры. По мнению суда, с нарушением норм были выделены земли для садоводов, а не для газовиков:

"Исковые требования истца направлены на легализацию ошибочно принятых ранее администрацией решений по выделению участков для садоводства с нарушением минимально допустимых расстояний до опасных объектов газового хозяйства посредством внесения неприемлемых изменений в технические характеристики газопроводов-отводов, влекущих за собой фактическую их неработоспособность и причинение ущерба многочисленным энергопотребителям региона".

Кроме того, "Газпром" в суде заявил о пропуске истцом срока исковой давности, который составляет три года с момента нарушения прав. Суд с этим согласился.

"С учетом изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований истца", - говорится в решении.

Администрация Сургута уже обратилась в суд с апелляционной жалобой.