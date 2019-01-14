На ликвидацию последствий взрыва в Шахтах потребуется не менее суток

По оценке специалистов, на ликвидацию последствий взрыва в Шахтах потребуется не менее суток. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного жилого дома в городе Шахты по улице Хабарова. Взрыв затронул четыре квартиры, погиб один человек. Судьба еще четверых неизвестна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ростовской области, Василий Голубев поручил организовать работы на пострадавшем доме круглосуточно. Он добавил, что, по оценке специалистов, на разбор завалов потребуется не менее суток: речь идет о сегодняшнем дне и части завтрашнего.

Губернатор уточнил, что дал поручения подготовить необходимое оборудование для ведения работ в ночное время, МЧС занимается решением вопроса. Голубев добавил, что соответствующие службы делают все для восстановления энерго-, газо- и теплоснабжения пострадавшего дома.

Напомним, ранее Владимир Путин дал поручения в связи со взрывом в Ростовской области. Президент потребовал выяснить, из-за чего все произошло.