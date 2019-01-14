На главу СвЖД планируют возбудить новые уголовные дела

В Екатеринбурге следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ планируют возбудить новые уголовные дела против начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Об этом сообщил руководитель ведомства генерал-лейтенант юстиции Пётр Решетников на пресс-конференции, пишет ТАСС.

"В течение января-февраля мы коротко проинформируем о возбужденных новых уголовных делах, в основном они связаны со сферой строительства и организации торгов, ремонтных работ на Свердловской железной дороге. Могу сказать, что у нас сейчас уже зарегистрировано несколько материалов", - сказал он.

Отмечается, что сотрудники исследуют деятельность Миронова за весь период его руководства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в декабре 2018 года Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Миронова под стражу до февраля 2019 года. Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере. Ранее защита просила освободить его под залог, размер которого определяет суд.

Добавим, сам начальник СвЖД считает случившееся провокацией.