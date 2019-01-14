14 Января 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

На Ямале в детский сад поступила опасная для жизни крупа

Поступившая в детский сад Тарко-Сале гречневая крупа оказалась опасной для жизни и здоровья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре.

Подозрительную крупу специалисты Россельхознадзора выявили еще месяц назад. Ее проверили специалисты тюменского филиала ФГБУ "Новосибирская МВЛ" и пришли к выводу, что поступившая в детский сад гречка не соответствует нормативам по качественным показателям, поскольку в ней обнаружили превышение размера отдельных частиц металломагнитной примеси.

По словам специалистов Россельхознадзора, это является нарушением требований безопасности для жизни и здоровья населения. Опасную крупу уничтожили.

Учреждение и должностное лицо признаны виновными в совершении административного правонарушения по ст. 7.18 КоАП РФ. Им назначен штраф.

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На Ямале в детский сад поступила опасная для жизни крупа

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Теги: россельхознадзор, опасная крупа, детский сад



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