Блогера, выложившего видео с похоронами хабаровского авторитета, арестовали на 10 суток

Российского блогера Виктора Торопцева, опубликовавшего кадры с похоронами криминального авторитета, арестовали на 10 суток.

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена траурная церемония похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске Хабаровского края. Утверждалось, что на ней якобы находились сотрудники правоохранительных органов. Однако в полиции заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Опубликовавшего видео Торопцева задержали в Амурске на минувших выходных: сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль и забрали водительское удостоверение, которое назвали недействительным. Позже его отпустили из полиции, однако потом снова задержали и дали 10 суток ареста.

Сам блогер связал внимание правоохранителей к своей персоне с публикацией видео с похорон: по его словам, оно создало большой резонанс и вызвало недовольство у некоторых людей, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, недавно известный блогер Илья Варламов высказался о переименовании российских аэропортов. Он назвал это "цирком с конями" и "глупостью".